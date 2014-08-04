Число жертв землетрусу в Китаї зросло до 381 - ЗМІ
07:29, 04 серпня 2014Світ
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Число жертв землетрусу на південному заході Китаю зросло до 381 людини, ще близько 1,9 тисячі отримали поранення, передає в понеділок телеканал CBS.
REUTERS
Раніше ЗМІ повідомляли про 367 загиблих.
Як пише РИА Новости, землетрус магнітудою 6,1 стався в неділю в провінції Юньнань на південному заході Китаю. Поштовхи були зафіксовані о 16.30 за місцевим часом (11.30 по Києву). Епіцентр знаходився в 11 кілометрах від населеного пункту Веньпін і в 29 кілометрах від міста Чжаотун. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.
Найбільше в результаті стихійного лиха постраждав округ Лудіан (Ludian), в якому проживають понад 265 тисяч осіб. Телефонний зв'язок було порушено, кілька будівель зруйновані, пошкоджені лінії електропередачі. Як відзначає низка китайських ЗМІ, нинішній землетрус став найсильнішим в провінції Юньнань за останні 14 років.
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