Число жертв землетрусу в Китаї зросло до 381 - ЗМІ

Раніше ЗМІ повідомляли про 367 загиблих.

Як пише РИА Новости, землетрус магнітудою 6,1 стався в неділю в провінції Юньнань на південному заході Китаю. Поштовхи були зафіксовані о 16.30 за місцевим часом (11.30 по Києву). Епіцентр знаходився в 11 кілометрах від населеного пункту Веньпін і в 29 кілометрах від міста Чжаотун. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.

Найбільше в результаті стихійного лиха постраждав округ Лудіан (Ludian), в якому проживають понад 265 тисяч осіб. Телефонний зв'язок було порушено, кілька будівель зруйновані, пошкоджені лінії електропередачі. Як відзначає низка китайських ЗМІ, нинішній землетрус став найсильнішим в провінції Юньнань за останні 14 років.