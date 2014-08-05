Ізраїль виводить війська із сектора Гази, перемир'я набирає чинності

Про це кор. ИТАР-ТАСС у вівторок повідомили в командуванні Армії оборони Ізраїлю.

"Армія завершила знищення останнього відомого нам тунелю і завершує виведення військ з сектора Гази до часу, коли набирає чинності 72-годинне перемир'я", - зазначив співрозмовник агентства.

Раніше Ізраїль погодився з пропозицією Єгипту про триденне гуманітарне перемир'я. "Ізраїль спочатку підтримував єгипетську ініціативу, а також самого початку наполягав на тому, що вогонь буде зупинений без будь-яких попередніх умов", - повідомив урядовий джерело в Єрусалимі.

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"Якщо умови угоди про припинення вогню будуть виконані, то не буде необхідності у військовій присутності Ізраїлю в Газі", - додав він.

Представники палестинських угруповань також заявили, що підтримують пропозицію Єгипту про тимчасове припинення бойових дій у секторі Гази.

72-годинне перемир'я, як очікується, дозволить сторонам запустити переговорний процес для припинення бойових дій у секторі Гази. За деякими даними, Єгипет, виконує посередницьку функцію, вже запросив ізраїльської і палестинської делегації до Каїру на переговори з довгострокового припинення вогню. Палестинська делегація вже знаходиться в єгипетській столиці.