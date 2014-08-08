Мінкомзв'язку РФ: Для доступу до Wi-Fi в публічних місцях паспорт не обов'язковий

Про це йдеться в роз'ясненнях відомства щодо відповідної постанови російського уряду, які є у розпорядженні УНІАН.

«Зміни передбачають, що ідентифікація користувачів здійснюється оператором зв'язку шляхом встановлення прізвища, імені, по батькові (за наявності) користувача, підтверджуваних документом, який засвідчує його особу. Порядок ідентифікації встановлено таким чином, що оператор має право вибирати, як саме здійснювати ідентифікацію користувача. Наприклад, він може зробити це за допомогою запиту у відповідний орган влади. Водночас користувач зобов'язаний надати будь-яку ідентифікаційну інформацію, наприклад, ім'я, прізвище і по батькові, номер водійського посвідчення і таке інше», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, якщо точка доступу Wi-Fi встановлена оператором зв'язку, то він має відправити користувачу запит на отримання ідентифікаційних даних через SMS або запропонувати спеціальну форму для вказівки даних перед відкриттям доступу до Інтернету.

Якщо точку доступу Wi-Fi встановлено приватною особою, ніяких зобов’язань у нього у зв'язку зі змінами не існує.

При цьому наголошується, що обов'язок пред'являти документ, який засвідчує особу, також передбачається для операторів універсальної послуги зв'язку, що надають послуги в пунктах колективного доступу (наприклад, у відділеннях «Пошти Росії»).

У відомстві відзначили, що дана постанова безпосередньо випливає з прийнятого пакету законів, які посилюють заходи проти тероризму.

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Як повідомляв УНІАН 8 серпня, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, згідно з якою зобов'язано ідентифікувати користувачів загальнодоступних Wi-Fi по паспорту, а також ідентифікувати використовуване ними обладнання.

«Надання універсальних послуг зв'язку з передачі даних і надання доступу до мережі Інтернет з використанням пунктів колективного доступу здійснюється оператором універсального обслуговування після проведення ідентифікації користувачів», - зазначається у документі.