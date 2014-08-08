Більше 70% росіян підтримують заборону ввезення продуктів з Європи

Про це свідчить соціологічне опитування «Левада-центру», результати якого є у розпорядженні УНІАН.

Так, відповідаючи на запитання, як ви вважаєте, по кому найбільше вдарять нинішні санкції США і Західної Європи стосовно Росії, 23% вказали – «по пересічних жителях Росії», 38% - «по російських економічних, політичних, культурних, наукових елітах», 13% - «по Путіну і його оточенню», 12% - «по ліберальній опозиції, пов'язаній із Заходом», 13% - важко з відповіддю.

При цьому 25% респондентів вважають, що санкції Заходу можуть створити проблеми для них і їх сімей, 64% - дотримуються протилежної думки, 11% - важко з відповіддю.

Читайте такожБільше половини росіян довіряють вітчизняним ЗМІ - опитуванняПри цьому більшість опитаних (72%) підтримують рішення властей РФ ввести санкції у відповідь проти зарубіжних компаній, не підтримують – 18%. Важко з відповіддю – 10%.

Окрім цього, 61% опитаних вважають, що Росії зараз дійсно загрожують численні зовнішні і внутрішні вороги. 27% - вказали «розмови про ворогів ведуться для того, щоб залякати населення і зробити його слухняною маріонеткою в руках у влади». 12% - важко з відповіддю.

Читайте такожВ Росії антизахідні настрої досягли нового піку - опитуванняОпитування проведене 1-4 серпня 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб віком 18 років і старше у 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках до загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка цих досліджень не перевищує 3,4%.