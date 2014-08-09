Французи збирають Путіну "гостинець", щоб він не забув смаку шампанського та лобстерів
У подарунок Путіну французи ладнають спеціальні споживчі кошики, щоби господар Кремля не забув смаку шампанського та сиру "камамбер".
Так підприємці Провансу кепкують над російською забороною на смачні європейські харчі, повідомляє ТСН.
Російських туристів французьким підприємцям не шкода, мовляв, ті хто вже доїхав, свого у Провансі не упустять і ще встигнуть наїстися, а от тих росіян, які на Лазурове узбережжя не дісталися, тут жаліють і від усього серця, і з самих глибин кишені, адже одні з найбільших споживачів та покупців французьких вин та шампанського - саме росіяни.
Іхньому керманичу, який планує лишити своіх громадян без європейських делікатесів, французькі фермери планують зібрати передачу.
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У понеділок дотепні фермери Провансу вирішили організувати флешмоб та зібрати для Путіна продукти - оливкову олію, сири, анчоусів та вино - словом, все те, чого у Франціі повно, а в Росіі - не росте.
"А месьє Путін сам перестане істи фуагра? Я не знаю, чи він любить саме її, чи щось інше, не менш масне, але по ньому видно: знає, що таке смачненьке. У мене тут лобстери, мушлі, омари. Росіяни завжди замовляють оці, найдорожчі і розбираються в них не гірше, за французів. Ви хочете сказати, тепер вони їх не їстимуть?", - дивуються французи.
Кмітливі французи вже придумали і спосіб передачі: щоб уникнути для продуктів до президентського столу сертифікаціїі, митного та санітарного контролю, кошики з їжею обіцяють передавати російським власникам великих яхт, яких традиційного багато на Лазуровому узбережжі.