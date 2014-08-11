Путіну пророкують проблеми з рейтингом і напівпорожні магазини

Такий прогноз в ефірі телеканалу БТБ висловила представник Гарвардського університету (США) Кароль Сайвец, пише Gazeta.ua.

Зокрема, експерт зазначила, що наразі Путін грає на патріотизмі та національній гордості громадян Росії, ініціюючи обмеження на імпорт продуктів із західних країн.

"Через це Путін ризикує втратити свій рейтинг, якщо в супермаркетах на полицях з'являться порожнечі. Питання в тому, чи буде народ все це терпіти", - підкреслила Сайвец.

На її думку, зараз президент РФ практично нічого не втрачає, але через півроку ситуація може кардинально змінитися не на його користь.

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Водночас, експерт зазначила, що для того, щоб відновити торгові зв'язки із Заходом, Росії знадобиться час.

"Поновлення торгових зв'язків займе рік. Мені здається, найбільшою проблемою для Росії є те, чи зможуть росіяни замінити звичні продукти із Західної Європи імпортом з Туреччини, Азербайджану та Індії, де є ресурси і торговельні зв'язки можна налагодити швидко", - підкреслила Сайвец.

Вона вважає, що продукти з вищевказаних країн не зможуть повністю задовольнити вимоги російського споживача.