Українець з "Небесної сотні" став вікіпедистом року (посмертно)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГО «Вікімедіа Україна».

«10 серпня засновник Вікіпедії Вейлз оголосив Костенка, дописувача Вікіпедії з «Небесної сотні», вікіпедистом року. Про присудження Костенку цієї відзнаки було оголошено на церемонії закриття Вікіманії – щорічної конференції, яка збирає дописувачів та активістів у громадській діяльності проектів Фонду Вікімедіа з усього світу. Вейлз зазначив, що історія Костенка справила на нього глибоке враження, і тому він вирішив вручити цю нагороду саме українцеві», – йдеться у повідомленні.

Костенко став першим українцем, який отримав цю нагороду. В попередні роки були відзначені представники Казахстану, Нігерії та Франції.

Читайте такожНБУ випустив пам'ятну медаль "Небесна сотня на варті"Костенко - журналіст, студент-географ, активіст Майдану - був активним дописувачем української Вікіпедії, за 2,5 роки написав понад 280 статей, зробив понад 1,6 тис. Редагувань, займався популяризацією редагування української Вікіпедії у соціальних мережах.