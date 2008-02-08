Путін оприлюднить «політичний заповіт»

Президент РФ Володимир Путін на розширеному засіданні Держради у п`ятницю оприлюднить економічну програму розвитку Росії до 2020 року. На захід запрошено близько 750 осіб. Окрім губернаторів - членів Держради, приїдуть депутати, сенатори, лідери партій, громадські діячі, головні редактори ЗМІ і представники духівництва. Як очікується, глава держави виступить з розгорненим зверненням до учасників наради, повідомляє Newsru.