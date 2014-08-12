Кількість жертв вірусу Ебола перевищила тисячу осіб - ВООЗ

Як повідомляє BBC Україна, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже всі відомі випадки смертей сталися у Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне. Крім того, кілька людей інфіковані в Нігерії.

Сусідній Кот-д'Івуар заборонив усі пасажирські перельоти до країн, де зафіксовано спалах Еболи.

11 серпня уряд Ліберії заявив, що Міністерство охорони здоров'я США схвалило використання пробних доз експериментальних ліків. За допомогою цього препарату вдалося істотно поліпшити стан двох громадян США, які підхопили вірус. Однак зараз обсяг експериментальної вакцини обмежений.

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