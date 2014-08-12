"Вона потонула" 14 років тому: сьогодні річниця загибелі підводного човна "Курськ"

Підводний човен "Курськ" затонув у Баренцевому морі, в 175 кілометрах від Сєвєроморська, на глибині 108 метрів в результаті катастрофи, що сталася в ході проведення військово-морських навчань Північного флоту 12 серпня 2000 року.

118 членів екіпажу, що знаходились на борту, загинули.

Через кілька днів після катастрофи представники російської влади повідомляли, що "з підводним човном встановлено зв'язок і є контакт з особовим складом".

Невідомість навколо долі "Курська" тримала в напрузі всю Росію. Навіть Володимира Путіна інцидент змусив 17 серпня, через п'ять днів після катастрофи, призупинити свою відпустку в Сочі.

За два місяці після трагедії глава РФ давав інтерв'ю Ларрі Кінгу на телеканалі CNN. Відповідь Путіна на питання журналіста, про те, що ж все-таки сталося з підводним човном, була лаконічною: "Він потонув".

Офіційну версію того, що сталося озвучили в Генпрокуратурі РФ. Згідно з нею, "Курськ" затонув в результаті вибуху навчальної торпеди всередині четвертого торпедного апарату, що спричинило вибух інших торпед, які перебували у першому відсіку АПРК.