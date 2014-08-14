У Гвінеї оголошено надзвичайний стан через лихоманку Ебола
08:00, 14 серпня 2014Світ
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Президент Гвінеї Альфа Конде в середу ввечері оголосив про введення в країні режиму надзвичайного стану через спалах лихоманки Ебола.
REUTERS
Про це з посиланням на агентство Франс Прес пише РІА "Новости".
"Всесвітня організація охорони здоров'я визнала Ебола глобальною загрозою для охорони здоров'я. Враховуючи, що Гвінея є країною, що прийняла статут ВООЗ, я оголошую Ебола причиною введення надзвичайного стану в країні", - йдеться в заяві Конде.
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Раніше режим надзвичайного стану через вірус було введено в Нігерії та Ліберії.
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