У Гвінеї оголошено надзвичайний стан через лихоманку Ебола

Про це з посиланням на агентство Франс Прес пише РІА "Новости".

"Всесвітня організація охорони здоров'я визнала Ебола глобальною загрозою для охорони здоров'я. Враховуючи, що Гвінея є країною, що прийняла статут ВООЗ, я оголошую Ебола причиною введення надзвичайного стану в країні", - йдеться в заяві Конде.

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Раніше режим надзвичайного стану через вірус було введено в Нігерії та Ліберії.