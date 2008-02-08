Росія і НАТО ухвалили програму співробітництва на 2008 рік.

Як передає Газета.Ru, про це повідомив постійний представник Росії при НАТО Дмитро РОГОЗІН, який взяв участь у сьогоднішньому засіданні Ради Росія–НАТО на міністерському рівні, що відбулося у Вільнюсі.

Постпред Росії при НАТО зазначив, що обговорення цієї програми не входило до порядку денного засідання ради, а просто співпало з ним у часі.

Ухвалення програми співробітництва в рамках Ради Росія–НАТО було заблоковане в грудні делегацією США, яка пов`язала схвалення цього документа з поверненням Росії в рамки Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ).

За словами Д.РОГОЗІНА, компромісні пропозиції Росії були раніше внесені на розгляд НАТО, і 7 лютого ввечері закінчився термін, коли країни альянсу могли внести свої заперечення або зауваження. «Заперечень не надійшло, і, таким чином, програма співробітництва на 2008 рік ухвалена автоматично. Керівництво НАТО вже це підтвердило», – сказав Д.РОГОЗІН.

Він також зазначив, що до нової редакції програми ввійшла позиція Росії, яка «підтверджує свою прихильність ідеї про необхідність чіткого контролю за озброєннями в Європі, а наше ставлення до ДЗЗСЄ полягає в тому, що ми, як і раніше, наполягаємо на його повній ратифікації в адаптованій версії». Таким чином, «російська позиція повністю врахована», і також «враховані позиції наших партнерів», вважає Постпред Росії при НАТО.

«У результаті знайдений дуже вдалий компромісний варіант, який дозволив усім, зберігши лице, відновити в повному обсязі роботу Ради Росія–НАТО», – підсумував Д.РОГОЗІН.