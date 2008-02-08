Чеський парламент не зміг обрати президента

Чеський парламент, на спільному засіданні обох палат якого сьогодні проходили вибори президента республіки, завершив роботу і переніс подальше голосування на суботу.

Як передає ІТАР-ТАРС, офіційні підсумки другого туру голосування також будуть оголошені цього дня. Проте, згідно з одержаною агентством інформацією, парламент не зміг обрати президента і в другому турі голосування.

Голова найвищого законодавчого органу соціал-демократ Мілослав ВЛЧЕК вирішив перенести процедуру на суботу. Спільне засідання верхньої та нижньої палати почнеться в Празькому граді о 10:00 за середньоєвропейським часом. На вищий державний пост претендують діючий президент Вацлав КЛАУС і вчений-економіст Ян ШВЕЙНАР.