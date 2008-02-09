Шаттл Atlantis успішно пристикувався на день народження до командира МКС

Американський шатл Atlantis успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС).

Він доставив на МКС європейську лабораторію Columbus вартістю близько 1,38 млрд євро, яка, як спочатку планувалося, мала надійти в розпорядження екіпажу станції ще 1992 року, передає Associated Press.

Астронавти, які прибули на Atlantis, пробудуть на МКС близько тижня. За цей час вони перенесуть лабораторію на станцію і частково її встановлять.

Сьогодні ж перша жінка - командир МКС, астронавт НАСА Пеггі Уітсон відзначає на орбіті день народження. Тепер її можуть привітати не тільки учасники постійної експедиції - Юрій Маленченко і Даніел Тані, а й цілий екіпаж астронавтів шаттлу в кількості сімох осіб.

Пеггі Уітсон народилася 9 лютого 1960 року. Заміжем. Любить займатися на силових тренажерах, кататися на велосипеді і водних лижах, а також грати в баскетбол. З 1981 по 1985 рік Пеггі працювала в аспірантурі на кафедрі біохімії в Університеті Райс, Х`юстон (Техас). У 1988-1993 працювала для НАСА в галузі біохімії. У 1995-1996-му - співголова російсько-американської робочої групи за науковою програмою. У свій попередній політ в 2002 р. Пеггі Уітсон провела в космосі 184 дні 22 години.