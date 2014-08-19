В Японії сильна спека за тиждень вбила 3 людей, ще 2,2 тисячі - госпіталізовані

Три людини загинули, майже 2,23 тисячі були госпіталізовані з тепловим ударом за тиждень через спеку в Японії, йдеться в повідомленні Управління пожежної охорони, в підпорядкуванні якого знаходиться служба швидкої допомоги, передає РИА Новости.

Найбільшу кількість жертв зафіксовано в префектурі Осака (272) та в Токійському регіоні (202 особи). Більшість з них - люди похилого віку. Дані наводяться за період з 11 по 17 серпня поточного року.

Останнього тижня в Японії значно ослабла спека у зв'язку з минулим циклоном "Халон". Аж до минулих вихідних на більшій території країни денна температура становила близько 30-32 градусів. Проте вже в неділю стовпчики термометрів знову піднялися до 35-градусної позначки.

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У зв'язку з підвищенням температури метеорологи закликають людей користуватися кондиціонерами, намагатися не перебувати тривалий час на вулиці, а також постійно пити воду.

Пік спеки цього літа в Японії припав 26 липня: стовпчик термометра піднявся вище позначки 35 градусів в 230 пунктах метеоспостереження з 920, а вище 30 градусів - 702 пунктах спостереження. Тоді лише за один день через спеку загинули сім осіб. З кінця травня з тепловим ударом було госпіталізовано понад 31,2 тисячі чоловік, 48 людей померли.