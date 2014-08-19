ЗМІ: В Італії зіткнулися й розбилися два винищувачі

Про це повідомляє російське агентство РИА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними військових джерел, бойові реактивні машини здійснювали політ на малій висоті близько 500 метрів в районі міста Асколі Пічено. Судячи з усього, в повітрі стався інцидент, внаслідок якого обидві машини впали на землю й розбилися.

Очевидець надзвичайної події повідомив журналістам, що бачив, як один літак зачепив у повітрі інший, після чого обидва врізалися в землю, і над місцем падіння піднявся стовп чорного диму.

Читайте такожСША перекинули в Болгарію ескадрилью винищувачівСпочатку місцеві ЗМІ повідомили, що пілоти обох літаків катапультувалися. Однак мер Асколі Пічено Гуїдо Кастеллі заявив, що, за його інформацією, на борту двох Tornado перебували чотири льотчики, які поки вважаються зниклими безвісти. Джерела у ВПС Італії підтвердили дану інформацію.