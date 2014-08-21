У Москві закрили 4 ресторани McDonald's

Як йдеться в повідомленні відомства, в ході перевірок були виявлені численні порушення вимог санітарного законодавства.

За фактами виявлених порушень порушено справи про адміністративні правопорушення, "складені протоколи про тимчасову заборону діяльності підприємств швидкого обслуговування " Макдональдс " : ЗАТ "Москва-Макдоналдс" (Свободний просп.. д. 35Б, вул. В. Бронна, д. 29), ТОВ "Макдоналдс" (просп. Миру, д. 97, Манежна площа, д. 1, будова 2).

В даний час матеріали справ готуються для передачі в судові органи. "Заходи по перевірці підприємств зазначеної мережі будуть продовжені", - наголошується в повідомленні.