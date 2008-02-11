Москва просить Захід не лякатися зростання російської економіки
01:13, 11 лютого 2008Світ
765 0
Іванов оприлюднив план до 2020 року
Росія має до 2020 року увійти до п`ятірки лідерів за рівнем ВВП, заявив віце-прем`єр Сергій ІВАНОВ на конференції в Мюнхені.
Як повідомляє "Газета.ру", «на перспективу ми ставимо перед собою гранично конкретну мету - до 2020 року Росія має увійти до п`ятірки країн-лідерів за рівнем ВВП, з якого на кожного росіянина припадатиме більше 30 тисяч доларів», - сказав він.
За словами С.ІВАНОВА, ВВП Росії за дев`ять років зріс в 1,8 раза.
При цьому віце-прем`єр закликав Захід не боятися зростання російської економіки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter