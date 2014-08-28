Військовий літак РФ підозрюється в порушенні повітряного простору Фінляндії - ЗМІ

20:29, 28 серпня 2014
Світ
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Російський літак підозрюється в порушенні повітряного простору Фінляндії - втретє за тиждень.

Самолет России нарушил воздушное пространство Финляндии / Yle Uutisgrafiikka

Російський літак знову підозрюється в порушенні повітряного простору Фінляндії, повідомляє новинна служба Yle.

Російський військовий транспортний літак знаходився в повітряному просторі Фінляндії протягом декількох хвилин близько полудня в районі Порвоо.

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Йдеться вже про третій подібний інцидент за тиждень. У попередній раз порушення було зафіксовано фінськими прикордонниками в понеділок, а до цього - в суботу.

Росія послідовно спростовувала дані про порушення повітряного простору сусідньої країни.

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