Військовий літак РФ підозрюється в порушенні повітряного простору Фінляндії - ЗМІ

Російський літак знову підозрюється в порушенні повітряного простору Фінляндії, повідомляє новинна служба Yle.

Російський військовий транспортний літак знаходився в повітряному просторі Фінляндії протягом декількох хвилин близько полудня в районі Порвоо.

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Йдеться вже про третій подібний інцидент за тиждень. У попередній раз порушення було зафіксовано фінськими прикордонниками в понеділок, а до цього - в суботу.

Росія послідовно спростовувала дані про порушення повітряного простору сусідньої країни.