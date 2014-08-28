Військовий літак РФ підозрюється в порушенні повітряного простору Фінляндії - ЗМІ
20:29, 28 серпня 2014Світ
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Російський літак підозрюється в порушенні повітряного простору Фінляндії - втретє за тиждень.
Літак Росії порушив повітряний простір Фінляндії / Yle Uutisgrafiikka
Російський літак знову підозрюється в порушенні повітряного простору Фінляндії, повідомляє новинна служба Yle.
Російський військовий транспортний літак знаходився в повітряному просторі Фінляндії протягом декількох хвилин близько полудня в районі Порвоо.
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Йдеться вже про третій подібний інцидент за тиждень. У попередній раз порушення було зафіксовано фінськими прикордонниками в понеділок, а до цього - в суботу.
Росія послідовно спростовувала дані про порушення повітряного простору сусідньої країни.
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