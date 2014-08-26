Казахстан готовий надати гуманітарну допомогу Донбасу
16:49, 26 серпня 2014Політика
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Казахстан готовий надати Україні гуманітарну допомогу під егідою Червоного Хреста.
Iryna Gerashchenko / фото facebook.com
Про це заявив президент країни Нурсултан Назарбаєв під час зустрічі з українським президентом Петром Порошенком.
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Президент Казахстану зазначив, що його країна налаштована на розвиток двостороннього співробітництва з Україною.
У свою чергу український президент позитивно оцінив зустріч з Нурсултаном Назарбаєвим, зазначивши, що Казахстан завжди був і залишається другом України.
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