Deep Purple заспівали для Медведєва (фото)
08:08, 12 лютого 2008Світ
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"Газпром" відзначив ювілей
|Медведєв і Deep Purple. Фото АР
Концерт складався з трьох відділень і тривав чотири з половиною години.
Відкрив вечір президент Росії Володимир Путін, який виступив з вітальною промовою. Серед гостей були і представники уряду, зокрема, перші віце-прем`єри Дмитро Медведєв і Сергій Іванов, які є шанувальниками групи.
Deep Purple заспівали близько семи-восьми пісень, зокрема дві на біс, а Тіна Тернер виконала близько десяти своїх хітів.
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