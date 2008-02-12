Deep Purple заспівали для Медведєва (фото)

На концерті на честь 15-річчя компанії «Газпром» у Москві в Державному Кремлівському палаці виступили легендарні Deep Purple, які заспівали свій хіт Smoke On The Water, і знаменита Тіна Тернер зі своєю «The Best».

Концерт складався з трьох відділень і тривав чотири з половиною години.

Відкрив вечір президент Росії Володимир Путін, який виступив з вітальною промовою. Серед гостей були і представники уряду, зокрема, перші віце-прем`єри Дмитро Медведєв і Сергій Іванов, які є шанувальниками групи.

Deep Purple заспівали близько семи-восьми пісень, зокрема дві на біс, а Тіна Тернер виконала близько десяти своїх хітів.

Газета.ру