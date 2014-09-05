У Японському морі врятовано українського моряка з судна "Полайн"
15:28, 05 вересня 2014Світ
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Врятовано громадянина України – члена екіпажу судна «Полайн», що зазнало катастрофи під час шторму в Японському морі.
В Японському морі врятували українця з Полайна / sc-vega.com
Як повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій МЗС України, за інформацією Генерального консульства України у Новосибірську, 4 вересня внаслідок шторму в Японському морі перекинулося судно «Полайн», що йшло із порту Пластун до Китаю. До складу екіпажу входив громадянин України.
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Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Новосибірську і Департаменту консульської служби МЗС України.
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