Держдеп: Росія повинна відповісти на багато питань у зв`язку з катастрофою Boeing в Україні

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС, цитуючи офіційного представника держдепартаменту США Марі Харф, яка на прохання журналістів прокоментувала проміжні результати розслідування обставин цієї трагедії, проведеного владою Нідерландів.

”Росія повинна відповісти на багато питань”, - висловила впевненість американський дипломат, зазначивши, що досі точно не відомо, які бойові системи могли перебувати на озброєнні терористів в Донецькій і Луганській областях.

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В цілому адміністрація президента США Барака Обами вважає, що висновки попередньої доповіді уряду Нідерландів ”відповідають тим оцінкам, які спочатку були зроблені американськими експертами.

Після катастрофи США стверджували, що малайзійський літак був збитий ракетою ”земля-повітря”, випущеної, швидше за все, терористами. Харф заявила, що влада США ”очікує проведення подальшого розслідування” обставин аварії літака над територією України, і нагадала, що остаточну доповідь Нідерландів на цю тему має бути підготовлена ”протягом року”.

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Як відомо, Рада з безпеки Нідерландів опублікувала проміжну доповідь, в якій говориться, що ”причиною краху малайзійського Boeing в Україні стала зовнішня дія”.

”Ніяких свідчень того, що літак був технічно несправний або екіпаж здійснив якусь помилку, не знайдено, - наголошується в документі. - Boeing 777 розвалився в повітрі в результаті попадання в нього великої кількості об`єктів ззовні”.