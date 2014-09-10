Путін: Захід використовує кризу в Україні для реанімації НАТО

Таку заяву зробив президент Росії Володимир Путін, і вимагає вжити адекватних заходів для забезпечення безпеки його країни.

Читайте такожПутін особисто займеться підвищенням бойового потенціалу РФ

«Криза в Україні, яка і була, власне кажучи, спровокована і створена деякими нашими західними партнерами, зараз використовується для реанімації цього військового блоку. Але це все, безумовно, має бути і буде нами враховано при прийнятті рішення з приводу забезпечення безпеки нашої країни», - заявив Путін на нараді «Про розробку проекту державної програми озброєння на 2016-2025 роки».

За його словами, потрібно достовірно і повноцінно прорахувати потенційні загрози військової безпеки Росіїі на кожну з цих загроз повинна бути знайдена достатньо адекватна відповідь.

«ПРО створюються і в Європі, і на Алясці, тобто поблизу від наших кордонів. Розробляється і так звана теорія глобального обеззброюючого удару. Є інші речі, які нас дуже турбують», - сказав Путін.