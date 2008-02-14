Путін: вісім років я пахав, як раб на галерах
11:37, 14 лютого 2008Світ
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Президент РФ задоволений своєю роботою
У Росії проходить остання з великих щорічних прес-конференцій президента РФ Володимира Путіна для російських і зарубіжних ЗМІ.
Володимир Путін зокрема сказав, що йому не соромно за ті вісім років, які він очолював російську державу.
«Все ці вісім років я пахав, як раб на галерах. Я задоволений своєю роботою», - резюмував Путін.
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