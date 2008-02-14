Путін: вісім років я пахав, як раб на галерах

У Росії проходить остання з великих щорічних прес-конференцій президента РФ Володимира Путіна для російських і зарубіжних ЗМІ.

Володимир Путін зокрема сказав, що йому не соромно за ті вісім років, які він очолював російську державу.

«Все ці вісім років я пахав, як раб на галерах. Я задоволений своєю роботою», - резюмував Путін.

Газета.ру