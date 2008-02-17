У Сочі затримали Гаррі Каспарова

У Сочі затриманий лідер Об`єднаного громадянського форуму Гаррі КАСПАРОВ, передає радіостанція «Эхо Москвы».

За словами самого Г.КАСПАРОВА, його машину зупинили співробітники ДІБДР по дорозі до Імеретинської бухти, де мала відбутися зустріч з місцевими жителями. Співробітники ДІБДР перевірили машину, замовлену цим ранком в одному з транспортних бюро, і заявили, що автомобіль перебуває в розшуку: його вкрали. Водія забрали для з’ясування обставин, а всіх пасажирів доставили до Центрального УВС м. Сочі.

На думку Г.КАСПАРОВА, цей інцидент невипадковий: таким чином виконується доручення влади і ФСБ.