Абхазія збирається наслідувати приклад Косово

Самопроголошення незалежності Косово створило прецедент, і говорити про унікальність цього випадку не можна.

Про це сьогодні заявив президент самопроголошеної Республіки Абхазія Сергій БАГАПШ, передає «Новини-Грузія».

"Це (самопроголошення незалежності Косово) створює прецедент. Говорити про якусь унікальність Косово просто не доводиться - необхідний універсальний підхід", - сказав С.БАГАПШ.

"Буде Косово залежною державою чи незалежною, ми на це не особливо звертаємо увагу. Ми як ішли до своєї незалежності, так і йтимемо", - продовжив він.

"Як розвиватиметься ситуація - сказати складно, але, я думаю, що від цього процесу і Росія осторонь не залишиться, й інші країни", - вважає С.БАГАПШ.

"Якщо дивитися без подвійних стандартів, то, звичайно, і Абхазія, і Південна Осетія, і Придністров`я повинні мати більше шансів бути визнаними - і історично, і політично. Але існуючі подвійні стандарти призводять до того, що сьогодні захотіли американці - і вони (косовари) визначились (з незалежністю)", - сказав він.