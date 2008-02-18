Абхазія збирається наслідувати приклад Косово
Кажуть, у них навіть більше шансів
Самопроголошення незалежності Косово створило прецедент, і говорити про унікальність цього випадку не можна.
Про це сьогодні заявив президент самопроголошеної Республіки Абхазія Сергій БАГАПШ, передає «Новини-Грузія».
"Це (самопроголошення незалежності Косово) створює прецедент. Говорити про якусь унікальність Косово просто не доводиться - необхідний універсальний підхід", - сказав С.БАГАПШ.
"Буде Косово залежною державою чи незалежною, ми на це не особливо звертаємо увагу. Ми як ішли до своєї незалежності, так і йтимемо", - продовжив він.
"Як розвиватиметься ситуація - сказати складно, але, я думаю, що від цього процесу і Росія осторонь не залишиться, й інші країни", - вважає С.БАГАПШ.
"Якщо дивитися без подвійних стандартів, то, звичайно, і Абхазія, і Південна Осетія, і Придністров`я повинні мати більше шансів бути визнаними - і історично, і політично. Але існуючі подвійні стандарти призводять до того, що сьогодні захотіли американці - і вони (косовари) визначились (з незалежністю)", - сказав він.