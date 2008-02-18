Могилевич боїться не дожити до рішення суду

Семен Могилевич може не дожити до рішення суду. Сьогодні він сам заявив про це в суді, який розглядав скаргу захисту на його арешт, повідомляє Эхо Москвы. Обвинувачені брали участь у засіданні за допомогою відеотрансляції. Могилевич говорить, що почувається дуже погано, він страждає на діабет, в СІЗО йому вже викликали "швидку".

В результаті суд відмовився звільнити Могилевича з-під варти, у тому числі і під заставу в п`ять мільйонів рублів.

Нагадаємо, Могилевич є фігурантом справи про несплату податків компанією "Арбат-Престиж". Він говорить, що арештований за епізодом, який не фігурує в пред`явленому йому звинуваченні.