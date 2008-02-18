Польща знімає вето на переговори Росія-ЄС

Польща оголосила країнам Європейського Союзу про те, що зніме своє вето на переговори з Росією про нову Угоду про партнерство Росія-ЄС. Про це заявив діючий голова Ради ЄС, міністр закордонних справ Словенії Димитрій РУПЕЛЬ, передає News.ru.

За його словами, ця тема зачіпалася у понеділок, 18 лютого, на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС.

"Сьогодні поляки сказали, що знімуть свої заперечення", - сказав Д.РУПЕЛЬ на прес-конференції.

У свою чергу Верховний представник ЄС з питань єдиної зовнішньої політики і політика безпеки Хав’єр СОЛАНА заявив, що чекає швидкого початку таких переговорів. Шлях до них відкрився після візиту прем`єр-міністра Польщі Дональда ТУСКА до Москви, вважає він.

"Якщо ми не згодні з Росією з якихось питань в Раді Безпеки ООН, це не означає, що співпраця з інших питань не просуватиметься вперед", - відзначив Х.СОЛАНА.

Як повідомлялося, Росія в листопаді 2005 року обмежила поставки м`яса з території Польщі, як пояснювалося, у зв`язку з грубими порушеннями. Напередодні саміту Росія-ЄС в Хельсінкі, що пройшов в листопаді 2006 року, Польща наклала вето на початок переговорів за новою Угодою про партнерство і співпрацю Росії і Євросоюзу, зажадавши як попередню умову відміни російською стороною заборони на імпорт польського м`яса та овочів.