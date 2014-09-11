Суд виправдав безногого атлета Оскара Пісторіуса за звинуваченням в умисному вбивстві
Південноафриканський суд визнав олімпійця Оскара Пісторіуса невинним, оскільки звинувачення не змогло довести, що вбивство його подруги Ріви Стенкамп було умисним.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Тим не менше, звинувачення в убивстві з Пісторіуса не знято.
"Держава не змогла безсумнівно довести, що обвинувачений винний в умисному вбивстві. Для такого висновку просто бракує фактів", - сказала суддя.
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Хоча Пісторіуса і виправдали за звинуваченням в умисному вбивстві, його можуть визнати винним за менш серйозним обвинуваченням у вбивстві з недбалості або з необережності. За ним спортсмену може загрожувати до 15 років в'язниці.
Оскар Пісторіус - південноафриканський легкоатлет. У дитинстві йому ампутували обидві ноги, і він брав участь у змаганнях на протезах. Став чемпіоном Паралімпійських ігор в Афінах 2004 року у гонці на 200 метрів. У 2012 році став першим паралімпійцем, який взяв участь в основній Олімпіаді.
14 лютого 2013 року його співмешканка Ріва Стенкамп була вбита кількома пострілами в будинку, де вони разом мешкали. Поліція заарештувала спортсмена, висунувши йому звинувачення в умисному вбивстві. Сам Пісторіус стверджував, що думав, ніби в дім проник грабіжник, і застосував проти нього зброю.