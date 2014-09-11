Суд виправдав безногого атлета Оскара Пісторіуса за звинуваченням в умисному вбивстві

Про це повідомляє агентство Reuters.

Тим не менше, звинувачення в убивстві з Пісторіуса не знято.

"Держава не змогла безсумнівно довести, що обвинувачений винний в умисному вбивстві. Для такого висновку просто бракує фактів", - сказала суддя.

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Хоча Пісторіуса і виправдали за звинуваченням в умисному вбивстві, його можуть визнати винним за менш серйозним обвинуваченням у вбивстві з недбалості або з необережності. За ним спортсмену може загрожувати до 15 років в'язниці.

Оскар Пісторіус - південноафриканський легкоатлет. У дитинстві йому ампутували обидві ноги, і він брав участь у змаганнях на протезах. Став чемпіоном Паралімпійських ігор в Афінах 2004 року у гонці на 200 метрів. У 2012 році став першим паралімпійцем, який взяв участь в основній Олімпіаді.

14 лютого 2013 року його співмешканка Ріва Стенкамп була вбита кількома пострілами в будинку, де вони разом мешкали. Поліція заарештувала спортсмена, висунувши йому звинувачення в умисному вбивстві. Сам Пісторіус стверджував, що думав, ніби в дім проник грабіжник, і застосував проти нього зброю.