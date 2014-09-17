NASA відмовиться від співпраці з Росією в сфері космосу

Починаючи з 2017 року Вашингтон планує самостійно відправляти своїх астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС), передає Еспресо.TV. Подробиці відродження власної програми пілотованих польотів в космос розповів глава NASA Чарльз Болден на прес-конференції на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

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За словами Чарльза Болдена, контракт на будівництво космічного корабля нового покоління для польотів американських астронавтів на МКС отримають компанії Boeing і SpaceX. Загальна вартість контракту оцінюється в $4,2 млрд для Boeing і в $2,6 млрд для SpaceX. Саме на 2017 рік запланований запуск першого корабля нового покоління.

Після того як NASA завершило програму пілотованих космічних польотів в 2011 році, США повністю залежали від Росії в питанні доставки астронавтів на МКС. Політ одного астронавта на російській ракеті "Союз" коштує близько $70 млн.