МКС зможе працювати і без Росії – NASA

Про це заявив голова NASA Чарльз Болден у Берліні, передає Радіо Свобода.

Це була відповідь Бодена на заяву віце-прем’єра Росії Дмитра Рогозіна, що після 2020 року Росія не планує використовувати МКС і американська частина у Міжнародній космічній станції не зможе функціонувати без участі Росії.

Чарльз Болден зазначає, що МКС функціонує за участі США, Росії, Японії, Європи і Канади.

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За його словами, NASA очікує, що у 2017 році астронавтів почнуть запускати і приватні компанії.

У розпал напруження між Москвою у Вашингтоном через російську агресію в Україні, Рогозін заявив, що Росія стурбована щодо продовження співпраці у сфері високих технологій з «ненадійним партнером», який «усе політизує».