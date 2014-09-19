Білорусь заборонить перетинати свій кордон пішки

За словами чиновників, це тимчасова міра. За їх словами, в білоруських пунктах пропуску через кордон немає необхідної інфраструктури: окремих пішохідних коридорів, а також терміналів митного і прикордонного оформлення, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Пішохідний перетин кордону в автодорожніх пунктах пропуску було введено в якості експерименту в 2013 році на популярних у білорусів напрямках - в Польщу, Литву і Латвію.

Читайте такожУкраїна і Білорусь затвердили Положення про демаркацію державного кордонуТаким чином люди могли заощадити час і не стояти в багатокілометрових чергах у пунктах автопропуска.

Коли саме відновиться пропуск пішоходів через кордон, чиновники не повідомляють.

Як повідомляв УНІАН, на початку поточного місяця Білорусь спростила процедуру демаркації кордону з Україною.