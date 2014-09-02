Білорусь спростила процедуру демаркації кордону з Україною
13:49, 02 вересня 2014Політика
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ «Про демаркацію державного кордону Республіки Білорусь з Україною».
Білорусь спростила демаркацію кордону / фото mischko.livejournal.com
Про це повідомляється на офіційному сайті білоруського президента. «Документ передбачає встановлення особливих умов щодо ефективного витрачання бюджетних коштів при проведенні робіт з демаркації даної ділянки державного кордону, довжина якої становить 1084,2 км. Указом спрощуються деякі процедури, пов'язані з проведенням демаркації, що дозволить скоротити терміни і вартість робіт»,- йдеться в коментарі до указу.
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У документі також наголошується, що прийняття указу було викликано необхідністю реалізації ст. 3 Договору між Білоруссю і Україною про державний кордон від 12 травня 1997 року.
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