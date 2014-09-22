Канада виконає спостережний політ над Росією
01:44, 22 вересня 2014Світ
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Місія Канади виконає спостережний політ над Росією.
Канада виконає спостережний політ над Росією / newsmirforex.blogspot.com
Про це повідомляє Газета.ги.
«З 22 по 26 вересня в рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба місія Канади виконає спостережний політ над територією Росії на канадському літаку спостереження С-130», - заявив начальник національного Центру зі зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков.
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Відзначається, що маршрут вже узгоджений, а дотримання параметрів польоту будуть контролювати російські фахівці. Раніше повідомлялося, що Росія зробить спостережний політ над США.
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