Канада виконає спостережний політ над Росією

01:44, 22 вересня 2014
Світ
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Місія Канади виконає спостережний політ над Росією.

Канада / newsmirforex.blogspot.com

Про це повідомляє Газета.ги.

«З 22 по 26 вересня в рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба місія Канади виконає спостережний політ над територією Росії на канадському літаку спостереження С-130», - заявив начальник національного Центру зі зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков.

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Відзначається, що маршрут вже узгоджений, а дотримання параметрів польоту будуть контролювати російські фахівці. Раніше повідомлялося, що Росія зробить спостережний політ над США.

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