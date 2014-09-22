Канада виконає спостережний політ над Росією

Про це повідомляє Газета.ги.

«З 22 по 26 вересня в рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба місія Канади виконає спостережний політ над територією Росії на канадському літаку спостереження С-130», - заявив начальник національного Центру зі зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков.

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Відзначається, що маршрут вже узгоджений, а дотримання параметрів польоту будуть контролювати російські фахівці. Раніше повідомлялося, що Росія зробить спостережний політ над США.