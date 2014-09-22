Парламент Румунії відхилив вотум недовіри уряду
23:16, 22 вересня 2014Світ
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Румунський парламент відхилив вотум недовіри уряду на чолі з лідером Соціал-демократичної партії Віктором Понтою, ініційований опозицією
Парламент Румунії відхилив вотум недовіри уряду / edu-news.ro
Повідомляється, що для відставки Кабінету було необхідно 288 голосів, однак її підтримали тільки 154 депутати, передає Газета.ru.
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Опозиція звинувачує прем`єра в спробі сфальсифікувати президентські вибори, які пройдуть у листопаді.
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