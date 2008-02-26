Білоруського опозиціонера відпустили на похорон дружини
09:11, 26 лютого 2008Світ
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Дочки Козуліна припинили голодовку
|Олександр Козулін
О.Козуліну надане короткострокове побачення строком на три доби, повідомляють Белорусские новости. Передбачається, що похорони І.Козуліної пройдуть 27 лютого.
Доньки О.Козуліна Ольга і Юлія, сам політик і його соратники припинили голодовку, оголошену вдень 25 лютого у зв`язку із затягуванням вирішення питання про надання екс-кандидатові в президенти короткострокової відпустки для участі в похороні дружини.
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