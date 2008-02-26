Білоруського опозиціонера відпустили на похорон дружини

Білоруському опозиціонерові Олександру Козуліну, який відбуває п`ятирічний термін за звинуваченням у хуліганстві і організації безпорядків, надана можливість взяти участь у похороні своєї дружини Ірини, яка померла увечері 23 лютого на 49-му році життя від раку.

О.Козуліну надане короткострокове побачення строком на три доби, повідомляють Белорусские новости. Передбачається, що похорони І.Козуліної пройдуть 27 лютого.

Доньки О.Козуліна Ольга і Юлія, сам політик і його соратники припинили голодовку, оголошену вдень 25 лютого у зв`язку із затягуванням вирішення питання про надання екс-кандидатові в президенти короткострокової відпустки для участі в похороні дружини.