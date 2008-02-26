У Москві травмовано англійського журналіста

На півдні Москви минулої суботи був госпіталізований підданий Великої Британії, тележурналіст Харві Ніл Роберт. Про це повідомило у вівторок джерело в правоохоронних органах столиці Росії.

За його словами, в чергову частину з лікарні поступила телефонограма про те, що до них із закритою черепномозковою травмою, ударами і саднами голови був доставлений 32-річний англієць. За словами джерела, в даний час співробітники міліції встановлюють час, місце і обставини отримання травми британським підданим.

Газета.ру