У Росії за статті в підтримку кримських татар судять письменницю

Про це повідомляється на сторінці Байрамової в Facebook.

Письменницю звинувачують за 282 ст.ч.1 Кримінального кодексу РФ, за «екстремізм», а державний обвинувач просив для неї позбавлення волі на 1 рік умовно.

Як повідомляється на сторінці Байрамової, в обвинувальному висновку сказано: «Байрамова, будучи Головою Міллі Меджлісу татарського народу, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи цього, вчинила злочин проти основ конституційного ладу і безпеки держави - дії, спрямовані на збудження ненависті і ворожнечі, а також на приниження гідності людини і групи осіб за ознаками національності».

Читайте такожСина Джемілєва вивезли до Краснодарського краюЗокрема, Байрамова звинувачується за статті Facebook під назвою «Звірі та жертви» за захист постраждалих від катувань мусульман і за заяву Міллі Меджлісу татарського народу, "Про ситуацію в Криму та Україні".

"В Татарстані кожен день мусульман заарештовують, обшукують, переслідують, садять у тюрми, б'ють, калічать...І всі ці злочини вчиняються від імені держави і виконуються державними органами - поліцією, ФСБ, слідчим комітетом, прокуратурою, судами", - заявила під час останнього слова підсудна.

За її словами, на початку 21 століття в Татарстані проти мусульман ведеться геноцид та політика повного винищення.