У Москві горить нафтозавод – вогонь може перекинутися на цистерни

На сході Москви у вівторок увечері виникла пожежа на заводі нафтопродуктів. Як повідомили в столичному управлінні МНС, пожежа на території заводу на шосе Ентузіастів виникла близько 20.40. Зараз горять нафтопродукти на площі 100 кв. метрів, існує загроза того, що вогнь може перекинутися на цистерни, повідомляє Газета.ру.

Інформація про потерпілих поки не поступала. На місце події направлено 15 пожежних розрахунків.