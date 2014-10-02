Від лихоманки Ебола помер співробітник місії ООН

Про це повідомив прес-секретар ООН Стефан Дюжаррік, пише Новое время.

Він зазначив, що голова місії ООН у Ліберії Карен Ландгрен знову підтвердила в ході прес-конференції, присвяченій 11-річчя Місії, що її співробітники будуть залишатися в країні і допомагати населенню в боротьбі з Еболою.

Дюжаррік підкреслив, що, починаючи з березня, персонал місії постійно інструктували щодо ризиків зараження і заходів профілактики захворювання. Померлий співробітник місії був громадянином Ліберії.

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Кількість жертв вірусу геморагічної лихоманки Ебола в Західній Африці досягла 3 тисяч 338 осіб, що заразилися вірусом 7 тисяч 178 осіб.

Медексперти США підтвердили перший випадок захворювання смертельною лихоманкою Ебола на території Сполучених Штатів - в Далласі, штат Техас.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я провела дослідження, результати якого показали, що рівень смертності від лихоманки Ебола збільшився з 50% до 70%.