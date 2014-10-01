Протести в Гонконзі охоплюють нові райони (фоторепортаж)

Демонстрації, які раніше проходили лише в центрі міста, поширюються на нові райони, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Один із студентських лідерів пригрозив, що демонстранти почнуть захоплювати державні будівлі, якщо глава адміністрації Гонконгу Лян Чженьїн до четверга не подасть у відставку.

Читайте такожЕксперт вважає, що акції протесту у Гонконзі пов'язані з Україною і мають багато спільного з МайданомУчасники акцій протесту незадоволені тим, що влада Китаю хоче самостійно відсіювати кандидатів на пост глави адміністрації Гонконгу на виборах 2017 року.

Активісти розраховують на те, що до кінця дня кількість людей на вулицях буде найвищою за час протестів. Сам глава адміністрації анклаву відкинув вимогу демонстрантів про відставку.

У своєму виступі, присвяченому 65-річчю з дня заснування КНР, Лян Чженьїн закликав протестувальників підтримати запропоновані Пекіном реформи.

"Ми сподіваємося, що всі члени суспільства будуть співпрацювати з урядом мирно, раціонально і прагматично", - сказав глава адміністрації Гонконгу.

У Гонконзі 30-градусна спека, так що парасольки захищають людей від сонця.

Новини про протести в Гонконзі в материковій частині Китаю піддаються жорсткій цензурі. Державні засоби масової інформації повідомляють про "заворушення", звинувачуючи в їх організації "радикальних опозиційних сил".

Експерти вважають, що комуністична влада Китаю стурбована тим, що заклики до демократії можуть бути підтримані і на материковій частині країни.