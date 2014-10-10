Європейські лідери не планують зустрічатись із Путіним на саміті в Мілані

Про це в п’ятницю в Брюсселі повідомила представник Європейської комісії Піа Аренкільде Хансен, передає власний кореспондент УНІАН.

„Ми не можемо виключити такої можливості в плані неформальної зустрічі, але на скільки мені відомо, така зустріч не планується. Ситуація в Україні буде на першому плані у дискусії в Мілані. Але у мене немає інформації щодо двосторонніх зустрічей”, - сказала вона.

Читайте такожПорошенко сказав Лукашенкові, що найближчим часом зустрінеться з ПутінимХансен наголосила, що саміт є „багатостороннім форумом”. „Присутність президента Путіна у Мілані була заявлена, але у нас немає жодних двосторонніх зустрічей з ним”, - підкреслила представник ЄК.

Як відомо, 16-17 жовтня в Мілані відбудеться 10-й саміт Азія-Європа, участь в якому візьмуть 50 лідерів Європи та Азії, в тому числі і керівництво ЄС, зокрема президент Європейської комісії Жозеф Мануель Баррозу та президент Ради ЄС Херман Ван Ромпей.