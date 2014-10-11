Сербія ввела кримінальну відповідальність за участь у війнах за кордоном

Парламент Сербії ухвалив поправки до кримінального кодексу, які передбачають кримінальну відповідальність для громадян цієї країни, які беруть участь у збройних конфліктах за кордоном, повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на Reuters.

Згідно з новими нормами, бойовиків, які воювали самостійно, можуть засудити на термін від півроку до п'яти років тюремного ув'язнення, а учасників організованих угруповань - до восьми років. Для тих, хто рекрутує найманців та добровольців, передбачене покарання від двох до десяти років за ґратами.

Таким чином сербський парламент протидіє прибутковому бізнесу найманців, які використовують бойовий досвід, набутий у югославських війнах, воюючи за гроші у "гарячих точках", таких як Сьєрра-Леоне, Алжир, Лівія чи Україна.

Інші балканські країни, зокрема Боснія та Косово, планують вжити аналогічних заходів, щоб зупинити своїх громадян, які вирушають воювати за кордон, зокрема до Іраку та Сирії.

Нагадаємо, у серпні глава сербського уряду Александар Вучич закликав сербів, які беруть участь у війні в Україні, повернутися додому. За його даними, на Донбасі воюють по кілька десятків сербських громадян як на боці сепаратистів, так і на боці української армії. Заступник глави сербського руху четників Зоран Андреїч підтвердив, що в Україні воює підрозділ сербських найманців-четників.