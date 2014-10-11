Російські військові погрожували фінським дослідникам у Балтійському морі - ЗМІ

Фінські екологи поскаржилися на погрози з боку російських військових, передає "Ехо Москви".

Це сталося двічі за останній час. Обидва інциденти відбулися в Балтійському морі, біля шведського острова Готланд. Там працювало дослідне судно Aranda. Екіпаж займався дослідженнями на замовлення Шведського інституту метеорології та гідрології. На початку серпня з російського військового корабля надходила вимога не входити в міжнародні води на схід від Готланда. Рівно через місяць поруч з Aranda пройшов російський військовий корабель. Екологи кажуть, що також помітили неподалік підводний човен.

Читайте такожПрем'єр Фінляндії: налагодження співпраці ЄС з Росією було помилкою

Росія не може забороняти роботу іноземних суден у міжнародних водах, очевидно, судно фіннів заважало проводити навчання, вважає головний редактор мережевого видання "Морський бюлетень" Михайло Войтенко.

Ні МЗС Фінляндії, ні російські військові поки ці повідомлення не прокоментували, передає Рейтер. Фінські військові також стверджували, що повітряний простір республіки кілька разів порушували літаки ВПС Росії. У Москві ці повідомлення спростували.