Лавров обіцяє, що Путін у Мілані роз'яснить ЄС дії Росії щодо України

Президент РФ Володимир Путін на саміті форуму "Азія-Європа" (АСЕМ), який проходитиме 16-17 жовтня у Мілані, буде роз'яснювати керівництву Євросоюзу дії Росії щодо України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, це глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав у Москві, виступаючи перед Асоціацією європейського бізнесу.

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"Ми розраховуємо у ході візиту до Мілану краще зрозуміти настрої наших міланських партнерів. Впевнений, що президент ще раз пояснить їм, чим ми керуємося у наших діях, він неодноразово це робив і буде готовий ознайомити колег з останнім розвитком подій, з нашими зусиллями, які ми робимо, щоб допомогти київській владі і ополченцям виконати те, про що вони за підтримки Росії та ОБСЄ домовилися", - сказав Лавров.

"Я розраховую, що це допоможе розсудливим людям в керівництві країн Євросоюзу проявити, нарешті, стратегічне бачення, якого так не вистачає", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня президент України Петро Порошенко заявив, що на саміті АСЕМ в Мілані відбудеться низка багато- і двосторонніх переговорів, присвячених реалізації його Мирного плану для Донбасу.

За словами Порошенка, у Мілані також планується його зустріч з Путіним.

Планується, що на цьому саміті повинні взяти участь 55 глав держав і урядів.

10 жовтня представник Європейської комісії Піа Аренкільде Хансен заявила, що лідери Європейського Союзу не планують зустрічатися з президентом Росії під час саміту Азія-Європа.

Нагадаємо, відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з ЄС наприкінці листопада 2013 року стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю історію держави протестів. В результаті, президент того часу Віктор Янукович в лютому, після масового розстрілу беззбройних євромайданівців на Майдані Незалежності в Києві, втік до Росії.

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РФ у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Спочатку РФ постачала важке озброєння терористам у Луганській і Донецькій областях, а в серпні - практично відкрито ввела на Донбас свої регулярні війська.

За даними ООН, з середини квітня по 6 жовтня на сході України загинули щонайменше 3 660 тис. осіб, близько 9 тисяч були поранені.