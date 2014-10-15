В Гонконзі затримали 45 протестувальників, які перешкоджали знесенню барикад

Як передає місцеве телебачення, було затримано 45 осіб, які чинили опір і вступали в сутички. Правоохоронці застосовували проти них балончики з перцевим газом, передає ТАСС.

Поліції в підсумку вдалося повністю витіснити маніфестантів з вулиці Лун Во і відкрити її для руху транспорту. Близько 1 тис. протестуючих студентів продовжують залишатися в урядовому кварталі, багато перебазувалися в довколишній сквер.

На цьому тижні правоохоронні органи почали операцію з поступового розбору барикад, зведених учасниками протестного руху "Окупуй Централ". В результаті деякі дороги і перехрестя в центрі міста були розблоковані і відкриті для руху. Транспортна ситуація в місті покращується. Очікується, що в найближчу добу поліція приступить до розбору загороджень в районі Монгкок на півострові Коулун.

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Демонстрації студентів тривають тут вже 18-й день. Вони почали вщухати з початку минулого тижня після того, як намітилися перспективи переговорів студентських лідерів з другою особою в адміністрації - Керрі Лам.

Однак з п'ятниці протести спалахнули з новою силою через зрив діалогу.

Влада вважає нереалістичною вимогу студентів про перегляд вже затвердженої в КНР процедури проведення виборів глави адміністрації Гонконгу в 2017 році. З дозволу Пекіна місцеве населення вперше одержало право самостійно голосувати на виборах, але лише за умови, що висуватися на них зможуть тільки 2-3 кандидати, попередньо схвалені колегією вибірників. Однак демократична опозиція в Гонконзі вимагає повністю вільних виборів без будь-яких обмежень і загрожує продовжувати акції громадянської непокори.