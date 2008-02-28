У США Україні ”дозволили” не визнавати незалежність Косово... одразу

Старший радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень США, колишній посол США в Україні Стівен ПАЙФЕР вважає, що якщо Україна не визнає незалежність Косово, це не позначиться на її відносинах з ЄС і США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ПАЙФЕР сказав на прес-конференції в рамках міжнародного форуму «Європа – Україна», який відбувається в Києві.

«Якщо Україна не визнає одразу ж Косово, я не думаю, що це матиме якісь негативні, чи взагалі якісь наслідки для України», - сказав він.

В свою чергу директор проекту Нових європейських демократій (США) Януш БУГАЙСКИ зазначив, що для України не є обов’язковим визнання Косово як незалежної держави. Він відзначив, що на сьогодні немає спільної узгодженої політики з цього питання серед країн ЄС.

Водночас він відзначив тенденцію, що більшість країн визнають впродовж наступних кількох місяців незалежність Косово і може виникнути парадоксальна ситуація, коли через кілька місяців Асамблея ООН визнає незалежність Косово, а рада безпеки ООН не визнає незалежність Косово через вето Росії. «Але це є рішенням України – визнавати чи не визнавати незалежність Косово», - сказав він.

А.БУГАЙСКИ також вважає, що Україна має ухвалити рішення долучатися чи не долучатися до місії ООН, яка триває в Косово разом з місією Європейського Союзу, яка буде введена протягом наступних кількох тижнів.

Він зазначив, що ці місії будуть сприяти стабілізації регіону, який знаходиться дуже близько до України.