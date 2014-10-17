Держдума Росії хоче заборонити у ЗМІ «негативні новини»

Колеги сенатора підтримали, і заявили, що мова йде не про цензуру, а про етичні норми, пише газета "Известия".

За його словами, іноземні ЗМІ передруковують і публікують про російські регіони тільки те, що показують федеральні ЗМІ, в новинах яких переважає негативна інформація.

"Думаю, що це ненормальна ситуація, коли саме федеральні ЗМІ показують тільки те, що вони вважають для себе важливим,"гарячим". Пропоную в Раді Федерації створити майданчик для обговорення питання інформаційної політики нашої країни. Це дуже важливо для формування іміджу навіть усередині нашого держави - ​​між людьми, між суб'єктами, не кажучи вже про міжнародний", - зазначив Чернишов.

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Пропозиція сенатора знайшло відгук у спікера Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко, що доручила розглянути пропозицію сенатора комісії з удосконалення законодавства про ЗМІ, якою керує колишній гендиректор ИТАР-ТАСС Віталій Ігнатенко. Комісія може зібратися найближчим часом, щоб представити свої пропозиції до наступного засідання Ради Федерації 29 жовтня.

"Якщо регіони висловлюють заклопотаність тим, як їх представляють в ЗМІ, звичайно, ми повинні звернути на це свою увагу. Іноді щось відбувається автоматично, а хотілося б, щоб показувалося усвідомлено. На засіданні ми повинні зрозуміти, що у ЗМІ виходить, а що не виходить ", - заявив Ігнатенко.