Японський міністр держземель оглянув Південні Курили з борту патрульного корабля

Про це повідомили представники японського уряду.

Як пише ТАCС, в ході своєї поїздки Ота ознайомився з роботою японських прикордонників у районах, що примикають до водах Південних Курил, які в Токіо вважають своєю територією.

"Патрулювання прикордонних районів має велике значення, - підкреслив міністр. - Ми розраховуємо, що берегова охорона забезпечить повний захист наших територіальних вод".

Члени уряду Японії періодично проводять такі інспекції Південних Курил, виходячи в море на кораблях або піднімаючись у повітря на літаках. Ота став вже другим членом японського уряду, який провів огляд Південних Курил за останні два дні. Напередодні його також здійснив держміністр у справах Окінави і північних територій (так в Японії називають Південні Курили - прим. ТАСС) Сюн'юіті Ямагуті.

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З моменту приходу до влади в Японії уряду під керівництвом прем'єра Сіндзо Абе члени його кабінету вже тричі проводили огляди Південних Курил. Місцеві спостерігачі відзначають, що такі поїздки, як правило, є сигналом Токіо про бажання продовжити обговорення територіальної проблеми з РФ. З серпня минулого року Японія і Росія проводили консультації на рівні заступників глав МЗС з питання про мирний договір, підписання якого в Токіо пов'язують з рішенням територіальної проблеми Південних Курил. Останній раунд переговорів відбувся 31 січня поточного року. У травні низка японських ЗМІ повідомила, що Токіо відмовилося від проведення цих консультацій із-за загострення ситуації в Україні і приєднання Японії до санкцій щодо Росії. Тим не менш згодом представники японського зовнішньополітичного відомства спростували інформацію про скасування переговорів, при цьому визнавши, що Японія буде враховувати думки інших країн Групи семи при визначенні дати наступного раунду консультацій з РФ. На даний момент вона не встановлена.